وقالت القابضة، ومقرها أبوظبي، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن "الاستثمار في البنك، الذي يتمتع بنشاط تجاري قوي ونموذج تشغيلي متنوع، يعكس التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية".

وأضافت أنه في إطار الملكية الجديدة لـ "القابضة" (ADQ)، من المتوقع أن يستفيد "أوديا بنك" من أطر التعاون مع شركاتنا التابعة وتسريع خطط النمو.