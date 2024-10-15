وتأتي هذه الشراكة في أعقاب إطلاق "أمازون ويب سيرفيسز" لمنطقتها السحابية الثانية في الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، وعزمها استثمار 5 مليار دولار (20 مليار درهم إماراتي) في الاقتصاد المحلي حتى عام 2036.

ويجمع التحالف الاستراتيجي الجديد بين البنية التحتية والحلول السحابية لـ "أمازون ويب سيرفيسز"، والتي تتمتع بالاستقلالية من حيث التصميم، مع قدرات شبكة "إي آند" لتلبية متطلبات العملاء الصارمة في القطاع العام والصناعات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والنفط والغاز.

كما ستوفر الشركتان معاً حلولاً سحابية تتوافق مع اللوائح التنظيمية الخاصة بكل قطاع، وتلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير. ومن خلال هذا التحالف، تساهم "إي آند" بدورٍ حاسم في تعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارات، وفتح آفاق نموٍّ جديدة للشركات من جميع الأحجام.

وكجزء من هذا التحالف، وقعت "أمازون ويب سيرفيسز" و"إي آند" اتفاقية بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم إماراتي) على مدى السنوات الست المقبلة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الحوسبة السحابية ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. وسيركز التحالف على تقديم خدمات السحابة الأساسية؛ مثل التخزين، والحوسبة، والشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

وتتيح الاتفاقية لمجموعة "إي آند" الاستفادة من أكثر من 200 خدمة متكاملة المزايا من "أمازون ويب سيرفيسز" لتحديث منصات مثل "ستارز بلاي أرابيا" (STARZPLAY ARABIA)، وهي خدمة بث تلفزيوني تمتلك "إي آند" حصة الأغلبية فيها؛ وتطبيق "كريم"، التطبيق الشامل في منطقة الشرق الأوسط، الذي يوفر لملايين العملاء سهولة الوصول إلى خدمات الطعام، والتنقل، والمدفوعات الرقمية، وغيرها.

كما ستتبنّى "إي آند" تقنيات أمازون لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير خدمات المنزل الذكي، بينما يمكن كسب نقاط تطبيق "بسمات" (Smiles) الخاصة بـ"إي آند" عند التسوق عبر أمازون.

علاوةً على ذلك، ستعمل "أمازون ويب سيرفيسز" على تسهيل وصول مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعمها "إي آند"، إلى سوق أمازون ويب سيرفيسز، مما يساعد هذه الشركات على اكتشاف واعتماد وإدارة البرمجيات التي تعمل على "أمازون ويب سيرفيسز"، الأمر الذي يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى خدمات السحابة.

وإلى جانب مساعيها التي ساهمت بتعزيز وصول الجميع إلى خدمات الحوسبة السحابية، تعمل "أمازون ويب سيرفسيز" على إحداث نقلة نوعية في إمكانية الوصول إلى تطوير واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك لتمكين الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات والمطورين من جميع المهارات من لعب دور في هذا التحول وتطوير أعمالهم. وستستفيد الشركتان أيضاً من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الفريدة "أمازون بيدروك" (Amazon Bedrock)، وذلك بهدف تزويد عملاء "إي آند"، من الشركات الكبرى والصغيرة في الشرق الأوسط، بمزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم من أجل تعزيز الإنتاجية وتحسين تجارب العملاء. وتزود "أمازون بيدروك" الشركات بمجموعة من نماذج الأساس من شركات كبرى بمجال الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة تساعدها على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاق أعمالها.

يأتي التعاون بين الشركتين في توقيت مثالي، حيث يشهد القطاع العام والشركات تحولاً واسع النطاق نحو الخدمات السحابية. ووفقاً لتقريرٍ نشرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فإنّ قرابة 70 بالمئة من شركات الشرق الأوسط تخطط لنقل معظم عملياتها إلى السحابة في غضون العامين المقبلين، بينما يتوقع تقرير صادر عن Telecom Advisory Services في عام 2023 أن يؤدي تبني حلول السحابة العامة إلى إطلاق قيمة اقتصادية تصل إلى 733 مليار دولار بحلول عام 2033 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": " تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية الضخمة مع أمازون ويب سيرفيسز التزامنا المشترك ببناء منظومة فعالة تلبي الاحتياجات الرقمية في الوقت الراهن وترسي الأساس لنموّ مستقبلي مستدام. كذلك نساعد الشركات الرائدة في المنطقة على تحقيق النجاح في اقتصاد رقمي يرتكز على الذكاء الاصطناعي والبيانات. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكفاءات، فإننا ندعم اقتصاد المنطقة ومرونته الرقمية، ونؤهل كوادرنا للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات في أن تُصبح مركزاً رقمياً رائداً على مستوى العالم".

من جهتها، قالت تانوجا رانديري، نائب الرئيس لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استثمارنا المستمر في دولة الإمارات، التي برزت كقوة دولية تدفع عجلة الابتكار. وتؤكد شراكتنا مع ’إي آند‘ التزامنا بدعم الدولة وسائر منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية نحن الإمارات 2031. إنّ البنية التحتية الأمنية لدينا وخبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تُتيح لمؤسسات القطاع العام، والقطاعات المنظمة، والشركات، الحصول على الأدوات اللازمة للابتكار بشكل آمن ودفع التقدم في جميع أنحاء المنطقة".

تسريع التحول الرقمي وتمكين الكفاءات ودفع النمو الإقليمي

تخطط "أمازون ويب سيرفيسز" و "إي آند" لإنشاء مبادرة محلية تنبثق من الرؤية الطموحة للشركتين والتزامهما المشترك بالكوادر البشرية؛ حيث تهدف المبادرة إلى تنمية وتطوير الكفاءات، ووضع الخطط لتوفير فرص التدريب لآلاف الأفراد - بما في ذلك مواطني دولة الإمارات - على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت رانديري: "تتماشى هذه المبادرة مع رؤية نحن الإمارات 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يدفع عجلة التحول الرقمي عبر القطاعات الرئيسية. ونثق بأن استثمارنا في تطوير مهارات المواطنين الإماراتيين سيعود بأثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي والريادة التكنولوجية في المنطقة".

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": "تُشكّل هذه الشراكة منعطفاً مهماً بالنسبة لعملائنا؛ فمن خلال الجمع بين قدرات أمازون ويب سيرفيسز المتقدمة في مجال الحوسبة السحابية، والخبرة المحلية التي تتمتع بها "إي آند"، سنعمل على رفد الشركات في المنطقة بالأدوات والبنية التحتية اللازمة لتسريع تحولها الرقمي، مما يعزز قدرة هذه الشركات على التوسع وإطلاق العنان لابتكاراتها. والأهم من ذلك، أن استثمارنا المشترك في تدريب الكوادر سيضمن امتلاك المنطقة قوةً عاملة مؤهّلة وجاهزة لتولّي قيادة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي".