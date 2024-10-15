وتوسع الناتج الصناعي وارتفع الطلب على الإقراض، كما ارتفعت التوقعات في استطلاع رأي ألماني رئيسي أكثر مما كان متوقعًا، مما قدم بعض الاطمئنان بعد أن كانت المؤشرات الرئيسية تميل إلى الأداء دون التوقعات على مدى الشهر الماضي.

من المرجح أن تعزز البيانات الحديثة الرهانات على أن منطقة اليورو لا تزال تنمو، حتى لو كان ذلك بأبطأ وتيرة ممكنة، ولكن من غير المرجح أن تمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض لأسعار الفائدة، والذي تم تسعيره بالكامل تقريبًا الآن.

قال يوروستات إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وهو ما يفوق التوقعات قليلاً، وكان أعلى بنسبة 0.1 بالمئة عن العام السابق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على رأس المال والسلع الاستهلاكية المعمرة.

أظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفع بأكثر من 3 بالمئة على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة، حتى لو كانت النسبة السنوية لا تزال سلبية للغاية.

وتسببت ارتفاع تكاليف الطاقة، والطلب الفاتر من الصين، وزيادة المنافسة من المنتجين الآخرين في ضعف الصناعة الألمانية في السنوات الأخيرة، مما دفع إلى بعض التساؤلات حول جدوى النموذج الاقتصادي الألماني القائم على الصناعة.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في آي إن جي: "مع ذلك، تظل التوقعات بشأن الصناعة فاترة لبقية العام"، مضيفا "إن قائمة المخاوف بشأن صناعة منطقة اليورو طويلة في الوقت الحالي، ومن الصعب للغاية أن نرى بداية انتعاش مستمرة ومستدامة للقطاع في هذه المرحلة"، بحسب وكالة رويترز.

وفي إشارة أخرى متفائلة إلى حد ما للاقتصاد الألماني، تحسنت معنويات المستثمرين أكثر من المتوقع في أكتوبر مع ارتفاع مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية إلى 13.1 نقطة من 3.6 نقطة في سبتمبر.

وقال مركز ZEW إن التوقعات بانخفاض التضخم واستقراره، والرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة، وبعض التحسن الطفيف في الطلب على الصادرات، كلها ساهمت في القراءة الأكثر إيجابية للمؤشر.

وأضافت أن تدابير التحفيز الصينية الأخيرة تعزز أيضاً بعض الأمل لكل من ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل أوسع.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بالفعل هذا العام، ومن المؤكد تقريبًا أنه سيخفضها مرة أخرى هذا الأسبوع مع الاحتفاظ أيضًا بتحرك آخر لشهر ديسمبر حيث أصبح التضخم الآن على مسافة قريبة من هدفه البالغ 2 بالمئة.

سيؤدي هذا إلى إضافة نقطة مئوية كاملة من تخفيضات أسعار الفائدة مع تسعير نقطة مئوية أخرى في العام المقبل، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون أن الفائدة سيتم خفضها ​​إلى النصف من أعلى مستوى سابق له عند 4 بالمئة.

يعكس الطلب المتزايد على القروض، وهو مقدمة للنمو الاقتصادي الدائم، أيضًا الآمال في أسعار فائدة منخفضة.

وقال البنك المركزي الأوروبي استنادًا إلى مسح لكبار المقرضين إن الطلب على القروض المصرفية، المصدر الرئيسي لتمويل القطاع الخاص، ارتفع في الربع الثالث ومن المتوقع زيادة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى زيادة الطلب على قروض الشركات ولكن الاستثمارات لم يكن لها تأثير يذكر.