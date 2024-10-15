ووصل المؤشر نيكي إلى 40257.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 يوليو، بعد استئناف فتح الأسواق اليابانية بعد عطلة عامة أمس الاثنين.

وانخفض المؤشر القياسي في فترة ما بعد الظهيرة ليغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 39910.55 نقطة، ليضمن رابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة ليغلق عند 2723.57 نقطة.

واختتمت وول ستريت تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع، إذ سجل كل من المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر داو جونز الصناعي إغلاقات قياسية جديدة.

وارتفع سهم شركة إنفيديا إلى مستوى إغلاق قياسي بعدما تفوقت أسهم أشباه الموصلات على غيرها.

وساعد ذلك في رفع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان، حيث قفز سهم طوكيو إلكترون 4.5 بالمئة وكسب سهم أدفانتست 3.4 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتي قفز سهم شركتها التابعة آرم هولدينغز الليلة الماضية، بواقع 5.8 بالمئة.

وارتفع سهم شركة ليزرتيك كورب 6.6 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع على المؤشر.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما من ضعف الين، إذ أن ضعفه عادة ما يعزز أرباح المصدرين في الخارج عند إعادة الأموال لليابان.

كان الين قريبا من أدنى مستوى له أمس الاثنين عند 149.98 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.