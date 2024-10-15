ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.3 بالمئة والذي تأثر بارتفاع إيجارات السكن 11.2 بالمئة في سبتمبر، وكان لارتفاع هذا القطاع أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي نظرا لوزن القطاع في المؤشر والذي يبلغ 25.5 بالمئة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 بالمئة، وصعد قسم المطاعم والفنادق 1.7 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.5 بالمئة.

وارتفع قسم التعليم 1.6 بالمئة.

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النقل 3.3 بالمئة، مستفيدة من انخفاض أسعار شراء المركبات 4.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.1 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.6 بالمئة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة على أساس شهري مقارنة بأغسطس، بينما تراجعت أسعار النقل 0.4 بالمئة.