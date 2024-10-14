وقال دميتري ريلكو رئيس شركة إيكار للاستشارات إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة بروتين، وعلى أساس التسليم على ظهر السفينة في نوفمبر تشرين الثاني، بلغ 230 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي بزيادة قدرها سبعة دولارات.

وأضاف "الجميع يتوقعون تراجع المعروض من روسيا بصورة كبيرة في الفترة المتبقية من الموسم" مشيرا إلى وتيرة التصدير المرتفعة في الأشهر الثلاثة الأولى منه.

وأفادت شركة سوفيكون الاستشارية بأن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على نفس محتوى البروتين تراوحت بين 231 و233 دولارا للطن ارتفاعا من 222 و224 دولارا في الأسبوع السابق.

وتقدر صادرات الحبوب الأسبوعية بنحو 1.11 مليون طن، ارتفاعا من 0.97 مليون طن قبل أسبوع، منها 1.05 مليون طن من القمح، ارتفاعا من 0.87 مليون طن.

وقال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن وزارة الزراعة الروسية أبلغت المُصدّرين الأسبوع الماضي بالانخراط في صفقات مباشرة مع المشترين دون أطراف ثالثة. وقالت مصادر لرويترز إن الوزارة أوصت بحد أدنى جديد لسعر القمح في المناقصات يبلغ 250 دولارا للطن.