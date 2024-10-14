وقالت الاتحاد للطيران، الإماراتية، في تقرير صدر حديثا، للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر سبتمبر الماضي، أنها قامت بنقل 1.6 مليون مسافر خلال الشهر الماضي، لتحقق بذلك أداء قويا مع انتهاء العطلة الصيفية، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 88 بالمئة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إنه خلال شهر سبتمبر 2024، شهدنا نموا مهما في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر…وعلى مدار عام، استقبلت الاتحاد 13.6 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 35 بالمئة عن العام الماضي، ليبلغ عدد المسافرين مع الاتحاد للطيران 17.5 مليون مسافر خلال 12 شهرا، وحتى سبتمبر 2024، مقارنة بـ10 ملايين مسافر في 2022.

وتابع "رغم زيادة القدرة الاستيعابية مقارنة بـ2023، حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 87 بالمئة، كما ارتفع عدد وجهاتنا إلى 76 وجهة سياحية، مقارنة بـ68 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلنا عن اطلاق خدماتنا إلى براغ وواسو في سبتمبر، مع خطط لإعلان المزيد قريبا في سعينا إلى تحقيق استراتيجيتنا بالنمو".

وأضاف أن توسعة شبكة وجهاتنا، يدعمها نمو أسطولنا خلال فترة عام، ما يعزز من مكانة أبوظبي كنقطة وصل مهمة على الخارطة العالمية لقطاع الطيران وكوجهة أساسية للسياح حول العالم".