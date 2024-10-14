تحديث الأسعار

بحلول الساعة 1155 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 2652.31 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر عند 2666.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند2669.20 دولار للأونصة.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "لقد رحبت الأسواق بخطط التحفيز عند الإعلان عنها لأول مرة، لكن البيانات الواردة من الصين أعطت انطباعا عن تعثر الاقتصاد الصيني، لذا فهو لا يسير وفقا للخطة".

وأضاف "انخفضت الرغبة في المخاطرة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني".

وتراقب الأسواق تعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتداولون فرصة تبلغ 88 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني.

والمعدن النفيس الذي لا يدر عوائد يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.13 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 978.20 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1050.65 دولار للأونصة.