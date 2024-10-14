وزاد هذا الإنتاج قليلا على الحصة المتفق عليها في تحالف "أوبك+". وبموجب اتفاق أوبك+ وتخفيضات طوعية تبلغ الحصة الشهرية لروسيا 8.98 مليون برميل يوميا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وجرى تعديل البيانات حول الإنتاج في أغسطس بالخفض إلى 9.029 مليون برميل يوميا مقارنة مع 9.059 مليون برميل يوميا في بيانات صادرة في سبتمبر.

ونفذ تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من التخفيضات الكبيرة للإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم سوق النفط المتقلبة، إذ تم الاتفاق بشأن حصص إنتاج الدول الأعضاء.

وقالت أوبك إن هناك بلدان تجاوزت حصص الإنتاج المتفق عليها من بينها روسيا وكازاخستان والعراق.

وتعهدت روسيا بتعويض الزيادة في الإنتاج منذ أبريل من خلال تخفيضات للإنتاج في أكتوبر ونوفمبر هذا العام وفي الفترة من مارس حتى سبتمبر من العام المقبل.