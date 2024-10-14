وقال بيريز وامبورو منسق مشروع السكك الحديدية القياسية الأوغندي إن الاتفاق يتعلق بالجزء الأول من خط سكك حديدة كهربائي مخطط له بطول 1700 كيلومتر، مضيفا أن تكلفة المشروع ستصل إلى 2.7 مليار يورو.

وذكر أن تنفيذ المشروع سيبدأ في نوفمبر.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الأشغال الأوغندية باجيا وايسوا في حفل التوقيع إن المشروع سيزيد التجارة ويقلل تكاليف النقل.

وأضاف أن أوغندا ستستخدم مالها الخاص وقروض من منظمات ائتمان الصادرات لتمويل المشروع الذي سيستغرق 48 شهرا لإكماله بمجرد البدء فيه.

وسيمتد قطاع خط السكك الحديدية المشار إليه في الاتفاق من العاصمة كمبالا إلى مالابا على الحدود مع كينيا، وسيربط أوغندا الحبيسة بشبكة السكك الحديدية لجارتها ثم إلى ميناء مومباسا على المحيط الهندي.

وأبرمت أوغندا اتفاقا في عام 2015 مع شركة الصين للموانئ والهندسة المحدودة لتنفيذ المشروع بشرط أن تساعد الشركة في تأمين الأموال اللازمة للسكك الحديدية من الحكومة الصينية.

وبعد سنوات من المحادثات غير المثمرة، ألغت أوغندا الاتفاق العام الماضي ودخلت في محادثات مع شركة يابي ميركيزي، التي تنفذ مشروعا مماثلا في تنزانيا.