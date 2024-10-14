ونقل البيان عن الوزير قوله إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.

وشدد الوزير علي أهمية التعاون وتضافر مجهودات الجميع و دمج تكنولوجيا جديدة في الأعمال بما يعد خطوة حيوية في الاستفادة من الإمكانيات بالحقل خاصة من الطبقات العميقة سعياً لتسجيل قصص نجاح جديدة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة التي عقدت بمقر هيئة البترول لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول وممثلو شركاء الاستثمار شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل و شركات بي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.

ونقل البيان عن فرانشيسكو جاسباري، مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظهر.

وبحسب ما ذكره، خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق، في البيان، فإن الأعمال المنفذة في حقل ظهر خلال العام المالي الماضي (2023-2024) ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال العام، و بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام.

وأضاف أنه "يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025".