وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 45.49 مليون طن في سبتمبر أو حوالى 11.07 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وسبتمبر هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الشحنات على أساس سنوي، إذ بلغت الواردات في الشهر ذاته من العام الماضي 11.13 مليون برميل يوميا. كما انخفضت من 11.56 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الواردات منذ بداية العام بلغ 412.39 مليون طن أو 10.99 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات رغم بدء شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات، وهي أحدث مصفاة في الصين، تشغيل إحدى وحدتيها التي تبلغ طاقتهما 200 ألف برميل يوميا في أواخر سبتمبر.

رغم ذلك، تواجه العديد من المصانع الصغيرة في إقليم شاندونغ حيث يوجد مقر يولونغ تباطؤا في استهلاك الوقود لا سيما الديزل.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي ارتفعت 18.1 بالمئة عن العام السابق لتبلغ 11.99 مليون طن وبذلك يصل حجم المشتريات منذ بداية العام إلى 99.08 مليون طن أو أعلى بنسبة 13 بالمئة عن مستويات العام السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، 5.19 مليون طن بانخفاض 4.6 بالمئة عن العام السابق ومقابل 4.92 مليون طن في أغسطس.

وانخفضت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 45.2 مليون طن.