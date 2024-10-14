ووفقا لأسوأ السيناريوهات التي وضعتها الوكالة، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الثلاثة في عام 2028 أقل بنسبة واحد بالمئة أو أكثر من التوقعات الحالية للوكالة إذا زادت الحمائية التجارية الأميركية بشكل حاد.

وطرح الرئيس السابق، ضمن برنامجه الانتخابي في السباق للبيت الأبيض، خططا لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة على جميع الواردات تقريبا بالإضافة إلى رسوم جمركية 60 بالمئة أو أكثر على السلع من الصين.

وقالت فيتش إن زيادة التوتر التجاري قد يكون له تأثيرات كبيرة على البلدان والشركات التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الهند لن تتأثر نسبيا لأنها أقل توجها نحو التصدير.