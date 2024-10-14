وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، وتطويره بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي فيها.

وكانت مبادلة قد توصلت في مارس 2024، إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على "كيليكس بايو"، وهي شركة أدوية متخصصة تركز على توفير الأدوية المعقدة في الأسواق الناشئة، حيث تم استكمال الاتفاق بنجاح في شهر سبتمبر الماضي.

وتتخصص شركات الأدوية التابعة لشركة "غلوبال ون هيلث كير" في تصنيع الأدوية الحيوية المتطورة وحلول الحقن الوريدي، ويشكّل دمجها تحت مظلّة "كيليكس بايو" تقدماً كبيراً في جهودها التوسعية، حيث تضيف كل شركة منها مجموعة فريدة من الأنشطة إلى المحفظة.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة : "إن استكمال عملية الاستحواذ على كيليكس بايو وهذه الصفقة التي تلتها؛ يعكسان التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ودعم مساعي دولتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأضاف: " نواصل البحث عن شراكات واستثمارات تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية، حيث نتطلع إلى تحقيق القيمة للجهات المعنية مع تعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع العالمي الحيوي، فيما تعتبر كيليكس بايو وأصولها مؤهلة بالشكل الأمثل لتحقيق النمو المتسارع، وستمكننا من بلوغ طموحنا في إرساء مكانة إقليمية رائدة بمجال الصناعات الدوائية".

ويشكّل استحواذ "كيليكس بايو" على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير"، خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات تصنيع الأدوية محلياً في دولة الإمارات من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.

وتتماشى هذه الخطوة مع المبادرات الحكومية مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، الهادفة إلى تعزيز قطاع التصنيع في الدولة.

كما تدعم هذه الاستحواذات جهود مبادلة لتأسيس شركة وطنية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في أبوظبي، ما يعزّز البنية التحتية لتصنيع الأدوية في الدولة، ومعالجة الأمراض الشائعة، وتأمين إمدادات الأدوية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، ودفع جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.

وتعدّ شركة "غلوبال ون هيلث كير القابضة"، القسم المتخصّص بمجال الرعاية الصحية لدى مجموعة "ياس القابضة"، حيث تركّز على تحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الأدوية الحيوية وخدمات الرعاية الصحية.