وقالت شركة رأس الخيمة العقارية في بيان على سوق أبوظبي المالي إن هذه التسهيلات ستمكن الشركة من تسريع تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمشاريع السكنية، مما يوفر دعما ماليا طويل الأجل يضمن استمرارية النمو المستدام للشركة.

من جانبه، قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق طموحات الشركة لتحويل "ميناء العرب" إلى وجهة مميزة للسكن والاستثمار.

وأضاف "ستمنحنا هذه التسهيلات التمويلية الموارد اللازمة لتعزيز خططنا التوسعية".

من جهته، علق الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري على هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا أن نكون جزءا من هذه الشراكة مع رأس الخيمة العقارية، لدعم خططها التنموية الطموحة في مبينا العرب، وتعكس هذه الاتفاقية التزام بنك دب يالتجاري بتقديم الدعم للشركات الإماراتية وتعزز المشاريع الحيوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ونتطلع لمواصلة الاستثمار في هذا المشروع الكبير الذي وجهة متميزة للسكن الفاخر والنمو المستدام".