يأتي ذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي إلى أن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا علقت الاستثمار احتجاجا على انتقادات.

وفي تقرير مربك للحكومة البريطانية قبل قمة مزمعة حول الاستثمار، ذكرت شبكة سكاي نيوز الجمعة أن دي بي ورلد علقت هذا المشروع الاستثماري بعد أن انتقدت وزيرتان في الحكومة البريطانية ممارسات في شركة بي أند أو فيريز التابعة لها. وأحجمت دي بي ورلد عن التعليق على التقارير الجمعة.

وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز، الأحد، إن الاستثمار سيمضي قدما بعد محادثات مع الشركة.

وصرح لشبكة سكاي نيوز قائلا "كان علينا إجراء حوار بعد بعض التقارير الصحفية... الاستثمار ماض وتشارك دي بي ورلد في القمة".

وفي عام 2022، سرّحت بي أند أو فيريز 800 موظف بأثر فوري مما أثار رد فعل عنيفا من السياسيين والنقابات الذين انتقدوا خططا بديلة لتعيين عمالة أرخص عبر وكالات التوظيف.

وقالت بي أند أو فيريز في ذلك الوقت إنها اضطرت إلى إجراء تغييرات سريعة وكبيرة وإلا تعذر استمرارها في العمل.

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا رينر ووزيرة النقل لويز هاي شركة بي أند أو فيريز بسبب هذه الواقعة.

وذكرت وكالة بلومبرغ العالمية أمس السبت أن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة دي بي ورلد والرئيس التنفيذي سيحضر القمة مثلما كان مقررا، وأشارت إلى بيان صادر عن دي بي ورلد أعلنت فيه رسميا عن المشروع الاستثماري.

وسئل متحدث باسم الشركة عن تقرير بلومبرغ، فقال في بيان أرسله إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني "بعد مناقشات بناءة وإيجابية مع الحكومة، حصلنا على التوضيح الذي نحتاجه. نتطلع إلى المشاركة في قمة الاستثمار الدولية يوم الاثنين".