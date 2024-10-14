وبعد شطبها من بورصة أمستردام، ستكمل مجموعة فيون انتقالها من هولندا إلى دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025. وكانت المجموعة انتقلت إلى هولندا في عام 2010.

وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن فإن مجموعة الاتصالات ستصبح أكبر شركة تتخذ من دبي مقرا مدرجة في بورصة ناسداك.

وعلى النقيض من نظيراتها الأوروبية، استهدفت فيون أسواقا أخرى حيث لا يزال انتشار الجيل الرابع منخفضا نسبيا، وأعطت الأولوية لشبكات الجيل الرابع على التوسع في شبكات الجيل الخامس، وعرضت خدمات رقمية إضافية للرعاية الصحية والخدمات المصرفية.

وفي أغسطس، قالت المجموعة إنها ستشطب أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام بحلول نهاية العام لخفض التكاليف، معتبرة نيويورك المكان "الأفضل" لشركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كان تيرزيوغلو في بيان "يعكس قرارنا بنقل المقر الرئيسي لشركة فيون إلى دبي إعادة التنظيم الاستراتيجي لمحور اهتمامنا بالاقتراب من أسواقنا الرئيسية".

وتعمل فيون في ستة بلدان تحت علاماتها التجارية للاتصالات والتكنولوجيا المالية، وتعد باكستان أكبر سوق للمجموعة بعد أن باعت وحدتها في روسيا في عام 2023.

وفي أوكرانيا، التي تمثل ما يقرب من ثلث الأرباح الأساسية للمجموعة، تعهدت فيون باستثمار مليار دولار في البنية التحتية الرقمية.

وتسعى شركة بنغلالينك، الوحدة المملوكة لفيون في بنغلادش، أيضا إلى توسيع قاعدة عملائها، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية متوقعة في قطاع الاتصالات.