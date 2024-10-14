وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، أن خطوات تحسين العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ووفقا للبيانات، سجلت صادرات تركيا إلى مصر خلال الشهر المنصرم زيادة بـ2.4 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2023.

وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليون و309 آلاف العام الماضي إلى 280.9 مليون.

والشهر الماضي، شهدت تركيا توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.