وبحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأونصة بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

والمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.20 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1045.87 دولار للأوقية.