وأوضح الوزير أن السعودية تمتلك 30 ميناء تشكل نحو 80 بالمئة من خدمات النقل في المملكة.

وأشار إلى أن المملكة "تمر بأعمق عمليات التحول في تاريخها"، حيث تتخارج الحكومة من ممارسة الأعمال في قطاع اللوجستيات، ويتم تمكين القطاع الخاص في المقابل.

وأشار الوزير في كلمة له خلال المنتدى اللوجستي العالمي في الرياض، الأحد، إلى أن السعودية تقع في منطقة تقاطع بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وسوف تقوم بإنشاء مراكز لسلاسل الإمداد اللوجستي، فضلا عن دورها في إنتاج الطاقة الخضراء.

وأضاف الفالح أن السعودية ستصبح من أكبر الدول المنتجة للطاقة الخضراء، مع التأكيد على أهمية إضفاء الطابع الإقليمي على سلاسل الإمداد.

ويجمع المنتدى قادة القطاع الوجستي من أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الرئيسية والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة؛ كما سيبحث المنتدى فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المعنية في القطاع.