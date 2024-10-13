واعتبر كريستوفر دريكسلر، حاكم الولاية المتاخمة للعاصمة النمساوية فيينا، أن بناء أكبر نظام كهروضوئي في الولاية، يعد خطوة مهمة على مسار التحول إلى الطاقات المتجددة، وقال إنهم يسعون إلى ضمان تقليص الانبعاثات الضارة وتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.

ومن المنتظر أن توفر المزرعة الكهروضوئية الجديدة، إمدادات الكهرباء لأكثر من 6 آلاف أسرة في مدينة "جراتس" عاصمة الولاية وتتميز بالاستخدام الزراعي الحيواني المزدوج عن طريق استغلال المساحة الخضراء الواسعة للمزرعة في أغراض الزراعة وتربية الأغنام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع.

وكانت النمسا قد رفعت من توقعات عجز الموازنة للعام الحالي 2024 إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة الأسباب إلى بطء التعافي الاقتصادي والتأثيرات الاقتصادية السلبية للكوارث الطبيعية، لاسيما تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت النمسا مؤخراً.

وتوقع بيان وزارة المالية النمساوية زيادة نسبة الدين العام بواقع 1.5 بالمئة إلى 79.3 بالمئة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2023، الذي سجل 77.8 بالمئة، ما سيؤدي إلى تجاوز حد معاهدة ماستريخت، الذي يحدد قيمة عجز الميزانية بنسبة لا تتجاوز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.