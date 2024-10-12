وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35.3 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 سبتمبر.

وقال بيان صادر عن الوزارة "لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين"، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.

وأشار البيان إلى أن المفاوضين "حققوا تقدما مهما في بعض المجالات"، لكنهم "لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين".

وأضاف البيان "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب".