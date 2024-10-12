وأضاف الرئيس المصري في تصريحات على هامش مؤتمر افتتاح محطة قطارات الصعيد، السبت، أن مصر لم تتوقف عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في أنحاء البلاد، رغم الظروف الحالية.

وقال: "قطاع النقل والطرق كان مهملاً على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه على هذا القطاع".

وتابع: "كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه".

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر تعمل لخدمة "تعداد سكاني يزيد"، موضحا أن الحكومة كانت على علم بأن البلاد قد "تعاني بسبب هذا الإنفاق".

ودعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين إلى تصنيع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار محليا، مشيرا إلى وجود فرص عمل للمستثمرين لتصنيع كثير من السلع التي تستوردها مصر من الخارج.