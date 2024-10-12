ويتناقض رقم الإنتاج الذي قدمه المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مع نتائج مسح أجرته رويترز في الثالث من أكتوبر ، والذي وجد أن العراق ضخ 90 ألف برميل يوميا أكثر من الحصة في سبتمبر.

وعندما سئل عن نتائج المسح، قال المسؤول إن الإنتاج جاء أقل من الحصة بسبب انخفاض الصادرات والاستهلاك المحلي وإنتاج إقليم كردستان.

وكان مصدر ذكر لرويترز الشهر الماضي أن العراق يعتزم خفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 و3.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر في إطار خطة للتعويض عن الإنتاج الذي يتجاوز حصته.

وقالت مصادر لرويترز إن امتثال الدول لحصصها كان محور الاهتمام في وقت سابق من هذا الشهر في اجتماع لكبار الوزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء على رأسهم روسيا.

ومن المتوقع أن تظل قضية الامتثال للحصص على رأس جدول أعمال أوبك+ في الأسابيع المقبلة، وخاصة في حالة العراق وكازاخستان.

ووعدت الدولتان بما يعرف بتخفيضات تعويض مقدارها 123 ألف برميل يوميا في سبتمبر وخفض أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن إنتاجهما الزائد فيما مضى.

وجاء في بيان صادر عن أوبك عقب الاجتماع أن العراق وكازاخستان وروسيا أبلغت الاجتماع هذا الشهر أنها أوفت بتعهداتها بالتخفيضات في سبتمبر.