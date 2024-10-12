وجاء الارتفاع الأسبوعي وسط دعم قوي من أسهم القطاع المالي بعد إعلان بنوك لنتائج فصلية قوية بينما دعمت أحدث بيانات التضخم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

وبدأت الشركات المالية الكبرى موسم الأرباح، وصعد سهم "جيه.بي مورغان تشيس" بنسبة 4.4 بالمئة بعد أن أعلن تحقيق أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثالث ورفع توقعات دخل الفائدة السنوي.

كما ارتفعت أسهم أخرى في القطاع على نطاق واسع لتعزز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع، زاد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.1 بالمئة، في حين ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2 بالمئة، وتقدم "ناسداك" بنسبة 1.1 بالمئة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وخلال تداولات الجمعة، ارتفع "داو جونز" الصناعي بواقع 409.74 نقطة أو بنسبة 0.97 بالمئة إلى 42863.86 نقطة، وزاد "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 34.98 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى 5815.03 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 60.89 نقطة أو بنسبة 0.33 بالمئة إلى 18342.94 نقطة.