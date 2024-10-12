وقال متحدث باسم الصندوق: "ذكرت عدة وسائل إعلام أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في دازون. صندوق الاستثمارات العامة ليس منخرطا حاليا في مناقشات مع دازون بشأن هذه المسألة وليس لديه خطط حالية للاستثمار في الشركة".

وذكرت وكالة رويترز هذا الأسبوع أن الصندوق يجري محادثات مع دازون ومقرها لندن لشراء حصة تبلغ نحو 10 بالمئة في الشركة مقابل مليار دولار.

ودازون شريك بث لعدة دوريات كرة قدم أوروبية، فضلا عن رياضات أخرى.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، خلال أكتوبر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس زيادة حصصه في "نينتندو" وشركات ألعاب يابانية أخرى.

وبحسب الوكالة، فقد كشف الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عن هذه الخطط في مقابلة مع كيودو.