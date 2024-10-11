وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة عند الإغلاق وحقق مكاسب أسبوعية 0.6 بالمئة.

وأنهت الأسواق أسبوعا من التعاملات المتقلبة شهد تراجع أسواق شنغهاي وسط حالة من عدم اليقين حيال دعم السياسات وارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر في الشرق الأوسط، فيما أثارت بيانات أميركية الشكوك حول استمرار تباطؤ التضخم.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، كما أغلق المؤشران داكس الألماني وآي.بي.إي.إكس الإسباني على ارتفاع 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا بعد أن سلمت الحكومة موازنتها لعام 2025 والتي شملت خططا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى بما يصل إلى 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار).

وشهدت الأسواق حالة من الحذر مع ترقب المستثمرين مؤتمرا صحفيا لوزارة المالية الصينية غدا السبت، وسط توقعات بإعلان خطط لتحفيز الاقتصاد.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا في 17 أكتوبر الجاري لإعلان قراره بشأن خفض أسعار الفائدة.

وستتحول أنظار المستثمرين أيضا صوب تقارير الأرباح الصادرة عن إيه.إس.إم.إل ونورديا بنك ونوكيا وفولفو وغيرها من الشركات في الأسبوع القادم.