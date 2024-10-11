وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمن المتوقع أن يعلن عن ذلك وزير مالية الصين في إحاطة "متوقعة للغاية" السبت، وفقًا لأغلبية 23 مشاركًا في السوق استطلعت آراءهم بلومبرغ.

ويتوقع معظم المستجيبين أن يأتي التمويل في شكل سندات حكومية.

وبصرف النظر عن حجم أي حزمة مالية، فإن هدف الدعم سيشير إلى المكان الذي تتطلع إليه الحكومة لتوجيه اقتصادها بعد سنوات من التوسع المدفوع بالديون من خلال الاستثمار، وخاصة في العقارات والبنية التحتية.

وكشف البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، عن أكبر تحفيز منذ جائحة كورونا لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الحكومي.

وحفز التفاؤل بيان رسمي صادر عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني جاء فيه أن البلاد ستضخ "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام والبالغ نحو خمسة بالمئة.