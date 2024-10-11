تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2647.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:16 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة تقريبا إلى 2665دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبقيت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في سبتمبر، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك "يو.بي.إس": "بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع وبيانات التضخم التي فاقت التوقعات، انقسمت السوق قليلا حيال عدد المرات التي سيخفض فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة".

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأدنى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84.4 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالا بنسبة 15.6 بالمئة بإبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويتجه الذهب صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تراجعت الأسعار من مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار الذي سجلته الشهر الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.41 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 979.20 دولار. ويتجه المعدنان إلى تكبد خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071 دولارا، وصعد نحو ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع.