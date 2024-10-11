وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، بدعم من قفزة لسهم شركة فيرتيغلوب 10.1 بالمئة، في حين صعدت أسهم الشركة العالمية القابضة، أغنى شركة مدرجة في أبوظبي، 0.5 بالمئة.

وأعلنت أدنوك اليوم الجمعة حصولها على جميع الموافقات التنظيمية لإتمام عملية الاستحواذ على حصة أو.سي.آي، البالغة 50 بالمئة + سهم واحد، في فيرتيغلوب.

وواصل مؤشر دبي الرئيسي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.8 بالمئة بعد أن كشفت عن علامتين تجاريتين فرعيتين جديدتين هما دو تيك ودو إنفرا.

ومن بين الرابحين أيضا، سهم بنك المشرق الذي تقدم 1.3 بالمئة وسهم تاكسي دبي الذي صعد 2.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.79 بالمئة ومؤشر دبي 0.88 بالمئة على أساس أسبوعي، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.