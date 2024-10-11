وقالت "أبوظبي التعاونية"، في بيان صحفي، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد عدة قرارات إستراتيجية، واستعراض الأداء المالي والإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار العام، كما تم مناقشة الأهداف المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي لإمارات، وضمان تحقيق النمو المستدام لصالح المساهمين.

كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح بقيمة 135 مليون درهم على المساهمين، وتجزئة الأسهم لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مير": "نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها الكبير في تسهيل عملية دمج جمعية العين، والظفرة ودلما تحت مظلة جمعية أبوظبي التعاونية، وتعزيزها لدور المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية للدولة، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع."

وأضاف الشامسي: "كان هذا العام استثنائيا في مسيرة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث حققنا نجاحات بارزة بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة، وجهود فريق العمل، ونتطلع إلى مستقبل واعد يحمل في طياته الكثير من فرص النجاح والنمو المستدام لأعمال المجموعة في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وتقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وشركائنا".

من جانبه، قال نهيان حمد بن ركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "مير": "خلال مناقشاتنا في الاجتماع، تم اعتماد خطة توسعية طموحة تتضمن تنفيذ 10 مشاريع جديدة في أبوظبي والعين، بالإضافة إلى 7 مشاريع أخرى في منطقة الظفرة، رحلتنا المستقبلية واضحة، وتتمثل في تعزيز حضورنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وضمان النمو المستدام لمجموعة "مير" وتعزيز رفاهية مجتمعاتنا، وتحقيق مصالح مساهمينا".