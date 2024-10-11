وسجلت إيرادات البنك 43.32 مليار دولار خلال الربع الثالث، بأكثر من التوقعات البالغة 41.63 مليار دولار.

وازدهر أكبر بنك أميركي بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث سجل أرقامًا قياسية لصافي الدخل منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وقال جي بي مورغان إن الأرباح انخفضت بنسبة 2 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 12.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 6 بالمئة إلى 43.32 مليار دولار.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 3 بالمئة إلى 23.5 مليار دولار، متجاوزًا تقديرات ستريت أكاونت البالغة 22.73 مليار دولار، بفضل المكاسب من الاستثمارات في الأوراق المالية ونمو القروض في أعمال بطاقات الائتمان.

وأشاد الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بالنتائج الفصلية للشركة في بيان، بينما تناول أيضًا جهود الجهات التنظيمية لإجبار البنوك على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال وأعرب عن قلقه بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، قائلاً إن الظروف "غادرة وتزداد سوءًا".

وخلال الشهر الماضي، خفض "جي بي مورغان" توقعاته لدخل ونفقات الفائدة الصافية لعام 2025.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم "جي بي مورغان تشيس" بنسبة 25 بالمئة.