وأضاف لوتاه، على هامش مشاركته في البعثة التجارية إلى تركيا، إن الهدف من البعثة التجارية إلى إسطنبول، التي تضم 16 شركة من إمارة دبي، هو تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين دولة الإمارات ودبي من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي ، مشيرا إلى أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزام غرف دبي المتزايد بتسهيل الأعمال وزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع تركيا.

وأشار إلى النمو الكبير في عدد الشركات التركية التي أسست أعمالها في دبي، حيث بلغ عدد الشركات التركية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 315 شركة في العام 2014، في حين ارتفع ليبلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 3.257 شركة نشطة، أي بنمو 934 بالمئة خلال العقد الماضي، مما يعكس جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية.

ولفت النظر إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع تركيا حققت نمواً بلغ 106 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، معتبراً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهمت في تعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على إزالة التعريفات الجمركية، بل تشمل أيضاً إزالة الحواجز غير الجمركية، مما يعزز من تحفيز المستثمرين والتجار على دخول السوق التركي، ويسهم في تقليل البيروقراطية وتشجيع المزيد من المستثمرين.

وشدد لوتاه على أهمية قطاعات مثل الأحجار والمعادن، التي تحقق أرقاماً ملحوظة في التجارة، لافتا إلى أن التركيز المستقبلي سيكون على الاستفادة من النمو في الاقتصاد الرقمي وعرض هذه الفرص على الشركات التركية، التي تتمتع بقدرة قوية على تصدير خدمات البرمجيات إلى السوق الأوروبية.

وأشار إلى الفرص المتاحة لتعزيز دور شركات البناء والتطوير العقاري التركية في السوق العقاري المتنامي في دبي، مؤكداً أن هذه الفرص تسهم في توسيع الاستثمارات والشراكات بين الشركات من كلا الجانبين.

وأكد أهمية فعاليات الاقتصاد الرقمي التي تنظمها إمارة دبي، مثل معرض "إكسباند نورث ستار"، الذي يشكل فرصة للشركات التركية للاستفادة من الحوافز المتاحة وتصدير الخدمات الرقمية من دبي إلى الأسواق الإقليمية.

وفيما يتعلق بالمكتب التمثيلي الخارحي لغرفة دبي العالمية في إسطنبول، أوضح لوتاه أن دوره يكمن في دعم الشركات المتمركزة في دبي للتوسع عالمياً، وتقديم الدعم للشركات التركية الراغبة في دخول سوق دبي، مما يسهم في تسهيل الاستثمارات والشراكات المشتركة.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل شركات دبي في الاستثمار في قطاعات التخزين واللوجستيات والعقارات والصناعات الدوائية في تركيا، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق ودعم البنية التحتية التجارية ، بما يضمن ازدهار القطاع التجاري التركي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.