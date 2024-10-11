وقبل إنجاز الصفقة، سيتم إجراء عملية تداول كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة 11 أكتوبر ، على أن يتم تسويتها يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، بحسب البيان.

وقالت فيرتيغلوب في إفصاح على سوق أبوظبي، "بعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في "فيرتيغلوب" إلى 86.2 بالمئة، فيما تبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8 بالمئة.

وأضاف البيان، ستسضيف إدارة "ﻓﯾرﺗﯾﻐﻠوب" مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحليين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، لاستعراض خطة الشركة لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز وزيادة القيمة.