وكشفت الشركة، في بيان لها الجمعة، عن ارتفاع أرباحها إلى 323 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 247.82 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2023، بينما ارتفع صافي ربح المجموعة قبل الضريبة إلى 43.49 مليون درهم، مسجلا نموا بنسبة 15 بالمئة.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 351.22 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي من 298.18 مليون درهم في نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 233.1 مليون درهم، مقارنة بـ 230 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، إن الشركة حققت نموا قويا في جميع قطاعات أعمالها المحلية والدولية، كما فازت شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال- التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً- بمجموعة من العقود، مما أضاف قدرات جديدة إلى خدماتنا المتنامية في التدريب الطبي المتخصص.

وذكر أن الشركة تمتلك مجموعة قوية من المشاريع في دولة الإمارات والمنطقة، بالتعاون مع الحكومات والشركاء في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع القطاعات التي تطمح إلى تحقيق نمو طويل الأمد في جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج ايجابية للمساهمين، بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.