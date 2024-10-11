وتأتي هذه الشراكة في إطار الاستفادة من حزمة الفرص التحفيزية التي خصصتها "أدنوك" للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030 ، لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.

وتعطي "أدنوك"، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، الأولوية لتوفير احتياجاتها من المنتجات المصنعة محليا، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وسيقوم المصنعون المحليون، بما في ذلك "شركة الغربية للأنابيب" وشركة "سياستيل الامارات"، بإنتاج أنابيب الصلب ،مما يعزز سلسلة التوريد المحلية.

كما ستقوم شركات أخرى مقرها في دولة الإمارات من بينها شركة "اف تي في بروكلاد" ، وشركة "إن إم دي سي إنيرجي" وشركة "بريديرو شو إنترناشيونال"، وشركة "ارسيلورميتال" ، وشركة "هايلونغ لانابيب النفط"، بتقديم عدد من الخدمات المتخصصة، في حين ستقوم شركة "اربيان لتصنيع كابلات الألياف الضوئية" بتوريد كابلات الألياف الضوئية المدمجة في الأنابيب لتمكين رقمنة العمليات.

وسيتم الحصول على المزيد من المواد المطلوبة بشكل حصري من شركات محلية لدعم عملية تركيب الأنابيب، حيث ستقوم شركة "كامتك للصناعات" بتوريد الصمامات، بينما ستقوم شركة "الجزيرة لصناعة البراغي" ، بتوفير أدوات التثبيت، وستوفر شركة "بن سارى للتقنية المتخصصة" المنتجات المضادة للتآكل. وقال عمر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، بهذه المناسبة : " تفخر"أدنوك" بمواصلة التعاون مع شركائها لتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وستوفر شراكتنا مع " أنبي " فرصاً كبيرة للتصنيع المحلي من شأنها دعم نمو القاعدة الصناعية في الدولة، وتوفير وظائف للكوادر الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص".

وستقوم شركة "أنبي" بتدريب الإماراتيين الذين سيتم توظيفهم، في المكتب الرئيسي للمشروع في منطقة دبي الجنوب، وكذلك في مقرها الرئيسي في القاهرة، مصر، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ومنذ إطلاقه، نجح "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني"، في توفير 11500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص، وأعاد توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.

ومن خلال التركيز على توفير المزيد من الفرص الوظيفية، ودعم التوطين، والتنويع الاقتصادي، والتصنيع المحلي، يهدف "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" إلى إعادة توجيه 178 مليار درهم (49 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028.

وتؤكد هذه الأهداف دعم "أدنوك" لمبادرة "اصنع في الإمارات" التي تسعى إلى تعزيز النموالاقتصادي والاجتماعي المستدام في دولة الإمارات.