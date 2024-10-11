وذكر القرار أن الرسوم المفروضة ستتراوح بين 6.10 بالمئة و43.31 بالمئة من أسعار التكلفة والتأمين والشحن، في خطوة تهدف إلى مكافحة "المنافسة غير العادلة" استجابة لمطالب من المنتجين المحليين العام الماضي.

وجاء أيضا في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن تحقيقا بشأن واردات الصلب المدرفل على الساخن، طالب بإجرائه منتجون محليون، أظهر أن الإغراق المحتمل للصلب من جانب الصين وروسيا والهند واليابان يهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج المحلي.

ووفقا للقرار، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين تتراوح بين 15 بالمئة و43 بالمئة في حين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من روسيا والهند واليابان بين ستة بالمئة وتسعة بالمئة، بحسب وكالة رويترز.

يأتي قرار أنقرة وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ومشروب البراندي الكحولي وسلع أخرى، كما يأتي بعد شكوى رفعتها الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية التي تدخل تركيا.