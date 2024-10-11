ونقلت الشركة في بيان عن رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سالم الفقعان قوله أمام الجمعية العمومية للشركة أن عدد الركاب بلغ 4.55 مليون راكب في 2023 بنمو 29 بالمئة على أساس سنوي.

كما بلغ عدد الرحلات 32839 رحلة في 2023 بارتفاع 26 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الشركة تكبدت صافي خسارة بلغ 55 مليون دينار في 2022، لكنها أعلنت أنها تستهدف تحقيق أول أرباحها في 2025.

وتضررت شركات الطيران في المنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية في اتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.

وتعتزم الخطوط الجوية الكويتية زيادة عدد الركاب إلى 5.5 مليون بحلول 2025.

وقال الفقعان: "الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة المقبلة".

وأوضح أن الشركة حصلت إيرادات من الحكومة قدرها 78.5 مليون دينار في 2023، كما استلمت آخر طائرتين من نوع إيرباص إيه 320 نيو ليصبح ما تمتلكه من هذا النوع تسع طائرات.