تم توقيع العقود على هامش حفل افتتاح المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة "جيانغ نان" لبناء السفن في أبوظبي، وجرى توقيع العقود الأولوية لبناء الناقلتين في يوليو 2024 في الصين مع خيار بناء ناقلتين إضافيتين.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ورئيس مجلس إدارة شركة "إيه دبليو للملاحة": " تُؤكد هذه العقود التزام كل من إيه دبليو للملاحة وأدنوك للإمداد والخدمات بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الأمونيا، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة لدعم التحول في مجال الطاقة. ويُسعدنا بهذه المناسبة أن نُرحّب بافتتاح مكتب جديد لحوض "جيانغ نان" لبناء السفن في أبوظبي، مما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين، ويسلط الضوء على العلاقات الصناعية القوية بين دولة الإمارات والصين."

تبلغ سعة ناقلات الأمونيا العملاقة 93 ألف متر مكعب لكل منها، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم. ومن المقرر تسليم هذه السفن بين عامي 2027 و2028. وسيتم تجهيز الناقلتين بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة وقادرة على العمل باستخدام الغاز البترولي المسال أو الوقود التقليدي.

وبدوره، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان: "إن توقيع عقدي بناء ناقلات الأمونيا العملاقة يعزز التعاون والصداقة بين "أدنوك للإمداد والخدمات"، و"مجموعة وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، وحوض "جيانغ نان" لبناء السفن. ويُمثل هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بين جميع الأطراف بإزالة الكربون من العمليات الصناعية، ويشكل دفعة قوية للانتقال المستقبلي في قطاع الطاقة. وسيكون افتتاح مكتب تمثيل حوض "جيانغ نان" في الشرق الأوسط بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون مع شركات النفط والغاز والشحن، إلى جانب الشركات ذات الصلة في المنطقة، لتلبية احتياجات السوق في مجالات نقل الطاقة والمعدات البحرية، مع مواصلة الابتكار والتحسين في مجالات متعددة."

من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية: "نحن سعداء بتوقيع عقدين إضافيين لبناء ناقلات الأمونيا العملاقة من خلال شركة "إيه دبليو للملاحة" خلال حفل افتتاح مكتب تمثيل حوض "جيانغ نان" في أبوظبي. ويعكس هذا التوقيع التزام مجموعة "وانهوا" الصينية القوي بدعم الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام مستقبلاً. ونُثمّن الشراكات الاستراتيجية مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ وحوض بناء السفن "جيانغ نان"، حيث تؤكد طلبات بناء الناقلات الجديدة رغبتنا في تعزيز وتطوير هذه العلاقات."