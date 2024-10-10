واستمر التصعيد العسكري بالمنطقة، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عضوا من جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا، بينما ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس أن غارات جوية إسرائيلية أصابت أهدافا في البلاد.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم واحدا بالمئة ومصرف الراجحي 1.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال جوزف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق تأثرت سلبا باحتمال حدوث مزيد من التصعيد، الأمر الذي أضعف التفاؤل الناتج عن ترقب نتائج الشركات عن الربع الثالث المتوقعة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف: "من الممكن أن تدعم هذه النتائج السوق. ولكن المسار المستقبلي لا يزال غير مؤكد".

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي الرئيسي بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بنهاية التداولات.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر القطري مع اختتام التعاملات اليوم الخميس.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج القرض المقدم إلى مصر البالغ ثمانية مليارات دولار تأجلت إلى ما بعد الاجتماعات السنوية للصندوق.

وذكر صندوق النقد الدولي في أغسطس أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر أو بعد ذلك، وهي واحدة من ثماني مراجعات لبرنامج القرض الأحدث لمصر الذي تبلغ مدته 46 شهرا.