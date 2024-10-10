وأوضحت شركة إدارة موارد الطاقة والهيدروكربونات اليونانية إن كونسورتيوم من إكسون موبيل وهيلينك إنرجي حصل على ما مجموعه 7789 كيلومترا من البيانات الزلزالية ثنائية الأبعاد في الكتلة "الجنوبية الغربية" قبالة جزيرة كريت مقارنة بالحد الأدنى المطلوب البالغ 3250 كيلومترا من البيانات ثنائية الأبعاد اللازمة لمضي المشروع قدما.

أضافت الشركة اليونانية أن الكونسورتيوم سينتقل الآن إلى المرحلة الثانية لجمع البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في المنطقة. وهذه العملية ستستغرق ثلاث سنوات وستحدد القرار النهائي في التنقيب الاستكشافي.

وأنتجت اليونان التي تعتبر الغاز وقودا انتقاليا مع تكثيف جهودها في مضمار الطاقة المتجددة كميات صغيرة من النفط في الماضي واستانفت جهودها لاستكشاف قدراتها الكامنة من الهيدروكربون بعد أزمة الطاقة في أوروبا عام 2022.