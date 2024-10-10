وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري اوشاكوف للصحافيين إن الدعوات الى هذه القمة التي ستعقد في قازان (الفولغا) "أرسلت إلى 38 دولة. وقد أكدت 32 منها مشاركتها بينها 24 ستكون ممثلة على مستوى القادة".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر القمة أيضا، في أول زيارة له الى روسيا منذ أبريل 2022 في سياق إطلاق الحرب الروسية ضد إوكرانيا في فبراير من تلك السنة.

وأوضح اوشاكوف أن ثماني دول أخرى لن يكون تمثيلها على مستوى القادة.

وقال إن كل الدول الأعضاء في بريكس ستكون ممثلة بقادتها باستثناء السعودية التي سترسل وزير خارجيتها.

وتابع أن رئيسة بنك التنمية الجديد البرازيلية ديلما روسيف ستحضر أيضا.

وقال إن "القمة في قازان يمكن أن تصبح أهم حدث دبلوماسي ينظم على الإطلاق في روسيا" فيما تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة وفيما وصلت علاقاتها مع الغرب إلى أدنى مستوياتها بسبب الحرب في أوكرانيا.

على هامش القمة، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو عشرين من نظرائه الأجانب خلال لقاءات ثنائية، بحسب المصدر نفسه.

ومن بين القادة المتوقع وصولهم إلى قازان، الرئيس الصيني شي جينبينغ، الحليف المقرب من بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي طلب عضوية بلاده في بريكس والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف المقرب لموسكو.

مع أربعة أعضاء (البرازيل والصين والهند وروسيا) عندما تم إنشاؤها عام 2009، انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة عام 2010 وتوسعت هذا العام لتشمل عدة دول أخرى منها مصر وإيران، الشريك الاقتصادي والدبلوماسي لروسيا.

وتعد تركيا التي حافظت على علاقات وثيقة مع موسكو رغم الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، العضو الوحيد في الحلف الأطلسي الذي طلب الانضمام الى هذه المجموعة.