وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ خلال سبتمبر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.5 بالمئة في أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ التضخم إلى مستوى 2.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر دون تغيير عند 0.2 بالمئة، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 0.1 بالمئة.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 3.2 بالمئة في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند 0.3 بالمئة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 258 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بأن ترتفع إلى 231 ألف طلب.

وكانت معدلات الشكاوى من البطالة عند 225 ألف طلب خلال الأسبوع الأسبق.