وذكر بيرقدار خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي في إسطنبول الأربعاء أن بورصة الطاقة، التي تدير حاليا أسواق الجملة للكهرباء والغاز الطبيعي، ستنوع أعمالها في السنوات المقبلة.

وأضاف "هدفنا أن نصبح دولة تطبق تسعير الكربون بحلول عام 2026، وسيتحقق ذلك عن طريق إنشاء سوق للكربون داخل بورصة الطاقة".

وأردف قائلا إن الحكومة تريد أيضا أن تفتتح بورصة الطاقة سوقا للسلع الأولية.

وردا على سؤال من رويترز عما إذا كان الطرح العام الأولي قيد الدراسة، قال الوزير "ليس في الوقت الراهن، لكننا سنرى عندما تستقر العمليات التي ذكرتها".

والمساهمون الحاليون في بورصة الطاقة التركية هم الشركة التركية لنقل الكهرباء وبورصة إسطنبول والشركات الأعضاء فيها.