وصعد نيكي 0.26 بالمئة إلى 39380.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن زاد 0.86 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.2 بالمئة عند 2712.67 نقطة.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت أمس الأربعاء إذ سجل ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز مستويات إغلاق قياسية بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقبيل صدور بيانات التضخم لسبتمبر وموسم إعلان نتائج الشركات.

وغاب التداول النشط عن السوق قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم والذي يترقبه المستثمرون بحثا عن دلائل حول مسار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

وبالنسبة لأداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.97 بالمئة ليقدم الدعم الأكبر لنيكي. وزاد سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.28 بالمئة.

وقفز سهم نيكون المصنعة للكاميرات 5.55 بالمئة ليكون الأكثر ربحا من حيث النسبة المئوية على نيكي.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم شركة سلسلة متاجر أيون 8.66 بالمئة وكان له أكبر تأثير سلبي على نيكي بعد تراجع بلغ 76.5 بالمئة في صافي ربح ستة أشهر حتى أغسطس.