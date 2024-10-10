وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2613.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية. وسجلت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2630.80 دولار.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر سبتمبر أيلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 85 بالمئة خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ووفقا لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1049.50 دولار.