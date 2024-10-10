وقال المركزي الصيني، إنه أسس برنامجا لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، من أجل تعزيز "التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال".

ويأتي هذا البرنامج الجديد ضمن سلسلة من إجراءات تحفيزية واسعة أعلن عنها بنك الشعب الصيني الشهر الماضي، حيث تسعى بكين لدعم سوق الأسهم والاقتصاد الذي يواجه تحديات كبيرة قد تهدد تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5 بالمئة هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن البنك المركزي قوله، إن البرنامج سيسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وممتلكاتها في مكونات مؤشر "CSI 300" كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.

ويمكن توسيع نطاق البرنامج اعتمادا على تطور الوضع، وفقا للبنك المركزي.

واعتبارا من اليوم "الخميس"، سيتم قبول الطلبات من شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة.