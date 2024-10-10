وذكر بولات في منشور عبر منصة إكس، أنه استقبل الأربعاء، وفدًا من رجال الأعمال الإماراتيين، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة دبي محمد علي بن راشد لوتاه.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات تجاوز 20 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 107 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

وقال: "هدفنا الأساسي في إطار اتفاقية التجارة الثنائية والشراكة الاقتصادية الشاملة، هو رفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات".

وأكد الوزير أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة لتأسيس شراكات جديدة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والدفاع والمركبات والسلع المعمرة والدواء والصناعات الخضراء والرقمية.

ولفت إلى أن الدور الاستباقي الذي ستقوم به الشركات التركية والإماراتية، يمكن أن يساهم بشكل كبير بتعميق تعاون البلدين وتحقيق أهدافهما التجارية.

وشدد بولات على أن تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات في مجالات مختلفة سيساهم في خلق فرص جديدة على صعيد العلاقات الثنائية وعلى المستوى الإقليمي.