وقالت الوزارة في بيان، إن "القطاع السياحي يواصل تطوره باستقبال 13.1 مليون سائح خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024، بزيادة حوالي 2 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة في 2023، وذلك في رقم قياسي جديد".

وأضافت أن "هذا الرقم يعكس الجاذبية المتزايدة للبلاد باعتبارها وجهة سياحية عالمية".

وقالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن "قطاع السياحة في البلاد يحقق أرقام قياسية، وذلك بفضل رؤية الملك محمد السادس"، وفق البيان.

وأوضحت عمور أن هذه الأرقام تأتي "بعد رفع عدد الرحلات الجوية، والحملات الترويجية، وتطوير البنية التحتية، وخلق تجارب سياحية مميزة".

واعتبرت أن "هذه النتائج الجديدة تعزز طموح الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2030".

ويواصل قطاع السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار في 2023، إثر استقبال 14.5 ملايين سائح، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وتراهن البلاد على استقطاب 17.5 ملايين سائح بحلول عام 2026، خاصة أنه مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبروها كأس إفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال.

وبعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، تعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد خلال عام 2023.