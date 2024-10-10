وارتفعت أسهم التكنولوجيا بقوة، في إشارة إلى أن المستثمرين قد تخلصوا من المخاوف الجيوسياسية.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.71 بالمئة، ليغلق عند 5792.04 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند مستوى 18291.62 نقطة.

وصعد مؤشر "داو جونز"، المكون من 30 سهمًا، بواقع 431.63 نقطة، أو 1.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 42512 نقطة.

وكانت أسهم التكنولوجيا رائدة بشكل ملحوظ في الارتفاع الجماعي للأسهم الأميركية، حيث حققت أمازون وآبل مكاسب بأكثر من 1 بالمئة.

ارتفعت أسهم شركة "سوبر مايكرو كمبيوتر" بنسبة 4 بالمئة.

وساعد تقدم اليوم في تصحيح البداية المضطربة لشهر أكتوبر، مما دفع المتوسطات الرئيسية للمؤشرات إلى منطقة إيجابية لهذا الشهر.

وحافظت الأسهم على مكاسبها بعد أن كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أن "أغلبية كبيرة من المشاركين" فضلوا خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.